Назван самый богатый человек Европы

В закладки

Москва, 6 апреля. Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно признан самым богатым человеком Европы.

Состояние французского бизнесмена оценивается в 70,7 миллиардов долларов. Такие данные приводит агентство Bloomberg. В прошлый раз самым богатым человек Европы был испанец Амансио Ортега, который является основателем группы Inditex.

Согласно полученной информации, Бернар Арно занял четвертую строчку в списке самых богатых людей планеты. Тройка лидеров выглядит так: глава Amazon Джефф Безос, состояние которого 121 миллиард долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс – 91,3 миллиарда долларов, руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 86,3 миллиарда долларов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.