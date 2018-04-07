Сирия итоги за сутки на 7 апреля 06.00: при взрыве в Дамаске пострадало семь человек, бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия» идут в Алеппо

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Сирия, 7 апреля. При взрыве в Дамаске пострадало семь мирных жителей, в Алеппо возобновились столкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», САА штурмует Думу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Хомсе, Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, начали штурм Думы.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: открыла огонь по гумкоридору в Восточной Гуте.

Курды: перебросили подкрепление к Ас-Сауру.

Международная коалиция: укрепляет позиции в районе Коноко.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Amsar писало, что в сирийской столице прогремел взрыв. СВУ сдетонировало недалеко от мечети Аль-Ханса. В результате происшествия погиб один мирный житель Дамаска, еще шестеро гражданских получили ранения.

Подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» передавало, что к югу от сирийской столицы были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», дислоцирующимися в районе лагеря беженцев Ярмук.

Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80), что в районе Джобар Восточной Гуты обнаружен еще один тоннель боевиков.

Немногочисленная группа радикалов «Джейш аль-Ислам», не покинувшая Думу, открыла огонь по гуманитарному коридору в окрестностях Харасты. Об этом писал военный Telegram-канал (@C_Military1). В ответ Сирийская арабская армия (САА) начала интенсивный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов, сообщал источник в социальной сети Twitter (@jisrtv). Кроме того, представители правительственных сил выступили с новым предложением о мирном урегулировании конфликта. Боевики, ранее согласившиеся сдать свои позиции, отказались покидать населенный пункт. По сведениям информагентства Muraselon, САА приступила к штурму Думы с юго-западной стороны.

Провинция Алеппо

Местный источник передавал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Турция открыла контрольно-пропускной пункт между провинцией Хатай и сирийским Африном. Напомним, ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки радикальной оппозиции захватили этот район провинции Алеппо у курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Зейтран и Джазрая на юге региона. Об этом писал на своей странице в социальной сети Twitter (@24Aleppo).

На западе Алеппо возобновились бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». По сведениям информационного агентства Fars News, боевики «Ан-Нусры» уничтожили две бронемашины противника. Обе стороны вооруженного конфликта несут потери в живой силе.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Военный источник писал в сети Telegram (@NRVR11), что к востоку от населенного пункта Тейр Маала шли бои между правительственными войсками САР и Сирийской свободной армией (ССА). Также перестрелки между армией Башара Асада и незаконными вооруженными формированиями отмечались в окрестностях поселений Кафр Ляха, Аль-Фархания, Талльбиса, Маримин и Курмус. Об этом сообщал источник в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Напомним, провинция Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Однако перемирие, установленное в регионе, нарушают радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных группировок, базирующиеся в окрестностях Ар-Растана.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что Демократические силы Сирии (SDF) перебросили подкрепление к населенному пункту Ас-Саур.

Одновременно с этим местный источник писал в Telegram (@SAPorganization), что к месторождению Коноко прибыл конвой международной коалиции. Военнослужащие возглавляемого США альянса начали укреплять позиции в этом районе.

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщало об атаке ИГИЛовцев на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Абу Кемаля. Официальных новостей о столкновениях между ИГ1 и правительственными войсками не поступало. Ранее сообщалось, что до сих пор скрывавшиеся на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора террористы ИГ заметно активизировались и совершают атаки на позиции САА.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что члены незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от аэропорта города Даръа и мирным кварталам административного центра провинции. В качестве ответных мер правительственные войска САР начали обстрел пунктов дислокации исламистов в районе Аль-Баляд. Кроме того солдаты армии Башара Асада нанесли артиллерийские удары по позициям радикалов в населенных пунктах Даиль и Ан-Наим.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносили удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) передавал, что российская авиация била по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хубейт и Абедин.

Военный источник писал в сети Telegram (@Syrianow10), что правительственные войска САР под прикрытием российской авиации вели артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Хубейта. Также армия САР атаковала пункты дислокации радикальных исламистов в районе деревни Аль-Фаруджа. Об этом сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжилась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник писал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аз-Закят. Накануне САА взяла под свой контроль несколько поселений региона.

Кроме того армия Башара Асада атаковала расположения боевиков радикальных группировок на юге региона. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV), что правительственные войска САР обстреляли укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Кирбатыя. Одновременно с этим военный Telegram-канал (@Syrianow10) писал о столкновениях между САА и повстанцами в окрестностях поселений Акраб и Телиф.

Конвой ВС Турции прибыл в населенные пункты Мурек, Кафр Зета, Лахая, и Сайад провинции Хама. Об этом сообщал местный Telegram-канал (@Syrianow10).

Ирак

На сирийско-иракской границе продолжилась военная кампания иракской армии и отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News писало, что в городе Аль-Каим было нейтрализовано четыре боевика «Исламского государства». Также бойцы правительственных войск уничтожили несколько укрытий ИГ.

Также перестрелки между иракской армией и ИГ отмечались к северо-востоку от Баакубы. Информационное агентство Iraqi News передавало, что в результате вооруженного столкновения было ликвидировано трое террористов ИГИЛ.

К югу от Мосула было найдено массовое захоронение жертв ИГИЛ. По сведениям Iraqi News, в братской могиле обнаружены останки 56 жертв пыток террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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