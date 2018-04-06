«Мы это переживем»: глава ВТБ отреагировал на попадание в санкционный список США

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Москва, 6 апреля. Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал включение его в санкционный список Минфина США. Он считает, что в связи с данным шагом Вашингтона возникнут какие-то неудобства, но это мелочи.

Минфин США 6 апреля расширил санкционный список в отношении России. Ограничения под предлогом «поведения России» в контексте Крыма, Украины и Сирии коснулись 38 физических и юридических лиц.

«Какие-то если неудобства будут, это мелочи. Возможность не поехать на сессию МВФ или еще какие-то, мы это переживем», — сказал глава ВТБ, передает «Россия1».

Напомним, что ВТБ находится под американскими санкциями с 2014 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции США незаконными, а также отметил, что ограничения наносят вред обеим странам.

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