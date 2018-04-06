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Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР
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    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    22:30  6 Апреля 2018
    1089

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    Сирия, 6 апреля. САА приступила к штурму Думы, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между САА и боевиками, ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали штурм Думы, обстреливают позиции боевиков в Хомсе, Даръа и Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): укрепляет позиции в Даръа.

    «Джейш аль-Ислам»: открыла огонь по гумкоридору в Восточной Гуте.

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    Немногочисленная группа боевиков «Джейш аль-Ислам», не покинувшая Думу, открыла огонь по гуманитарному коридору в окрестностях Харасты. Об этом пишет военный Telegram-канал (@C_Military1). В ответ Сирийская арабская армия (САА) начала интенсивный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов, сообщает источник в социальной сети Twitter (@jisrtv). Кроме того, представители правительственных сил выступили с новым предложением о мирном урегулировании конфликта. Боевики, ранее согласившиеся сдать свои позиции, отказались покидать населенный пункт. По сведениям информагентства Muraselon, САА приступила к штурму Думы с юго-западной стороны.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    На севере провинции Хомс не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и сторонниками «Джебхат ан-Нусры»1, дислоцирующимися внутри так называемого Растанского котла. Военный источник передает в сети Telegram (@Syrianow10), что САА ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Кафр Ляха и Ар-Растан.

    Ранее боестолкновения между правительственными силами САР и незаконными вооруженными формированиями отмечались к востоку от Тейр Маалы, а также недалеко от поселений Аль-Фархания, Талльбиса, Маримин и Курмус.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    На окраинах административного центра провинции Даръа и в ближайших пригородах продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV).

    Ранее сообщалось, что на территорию региона прибыло подкрепление правительственных сил САР. Кроме того свои позиции укрепляет Сирийская свободная армия (ССА).

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков радикальных группировок в южной части провинции Хама. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV), что правительственные войска САР атакуют укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Кирбатыя. Одновременно с этим военный Telegram-канал (@Syrianow10) пишет о столкновениях между САА и повстанцами в окрестностях поселений Акраб и Телиф.

    На севере региона продолжается операция ВКС РФ и армии САР против террористов «Джебхат ан-Нусры».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #хама #вкс рф #саа #даръа #сса #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #ар-растан #джебхат тахрир сурия
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