Сирия новости 6 апреля 22.30: САА штурмует Думу, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками и армией САР

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Сирия, 6 апреля. САА приступила к штурму Думы, в Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между САА и боевиками, ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали штурм Думы, обстреливают позиции боевиков в Хомсе, Даръа и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): укрепляет позиции в Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: открыла огонь по гумкоридору в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

Немногочисленная группа боевиков «Джейш аль-Ислам», не покинувшая Думу, открыла огонь по гуманитарному коридору в окрестностях Харасты. Об этом пишет военный Telegram-канал (@C_Military1). В ответ Сирийская арабская армия (САА) начала интенсивный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов, сообщает источник в социальной сети Twitter (@jisrtv). Кроме того, представители правительственных сил выступили с новым предложением о мирном урегулировании конфликта. Боевики, ранее согласившиеся сдать свои позиции, отказались покидать населенный пункт. По сведениям информагентства Muraselon, САА приступила к штурму Думы с юго-западной стороны.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и сторонниками «Джебхат ан-Нусры»1, дислоцирующимися внутри так называемого Растанского котла. Военный источник передает в сети Telegram (@Syrianow10), что САА ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Кафр Ляха и Ар-Растан.

Ранее боестолкновения между правительственными силами САР и незаконными вооруженными формированиями отмечались к востоку от Тейр Маалы, а также недалеко от поселений Аль-Фархания, Талльбиса, Маримин и Курмус.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции Даръа и в ближайших пригородах продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV).

Ранее сообщалось, что на территорию региона прибыло подкрепление правительственных сил САР. Кроме того свои позиции укрепляет Сирийская свободная армия (ССА).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков радикальных группировок в южной части провинции Хама. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV), что правительственные войска САР атакуют укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Кирбатыя. Одновременно с этим военный Telegram-канал (@Syrianow10) пишет о столкновениях между САА и повстанцами в окрестностях поселений Акраб и Телиф.

На севере региона продолжается операция ВКС РФ и армии САР против террористов «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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