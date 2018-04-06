США пытаются сорвать диалог России и Европы — Косачев о новых санкциях

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Москва, 6 апреля. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, прокомментировав введение новых санкций США против России, отметил, что Вашингтон пытается сорвать диалог между РФ и Европой.

Делегация, в которую вошел и Константин Косачев, провела несколько часов вместе с членами Комитета по международным делам, обороне и безопасности, Комитета по европейским делам и руководством группы дружбы с Россией верхней палаты французского парламента. Также Константин Косачев добавил, что во время поездки во Францию с членами Совета Федерации также были проведены «содержательные, честные дискуссии по всему комплексу проблем современной международной политики».

«Видимо, именно такой диалог (среди прочего) и пытаются сорвать американские поборники «демократизации всего мира» дуболомными санкциями. Своим парламентариям с нами уже давно общаться запретили, теперь будут до европейцев добираться», — подчеркнул Косачев.

Также Косачев высказал мнение, что европейским странам «предстоит опять защищать свои интересы и свой суверенитет» не от России, а от США, сообщает РИА Новости.

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