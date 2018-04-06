«Это совершенно неприемлемо»: Володин отреагировал на введение санкций США против российского бизнеса

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Москва, 6 апреля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать попавших под санкции российских бизнесменов.

По его словам, Штаты неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли: «Это совершенно неприемлемо». «В этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что вопрос об этом будет обсуждаться «со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест». «Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — заключил он.

Володин также напомнил, что первоначально введенные антироссийские санкции уже продемонстрировали свою неэффективность, и Россия их успешно преодолела.

Тот факт, что теперь под ограничения попали «ведущие предприниматели страны» является, по словам Володина, признанием эффективности их бизнеса.

«Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», — убежден спикер Госдумы.





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