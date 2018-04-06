Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу

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Грозный, 6 апреля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил надежду на то, что Роскомнадзор и Telegram найдут компромисс, чтобы избежать блокировки популярного мессенджера. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров считает, что российский месенджер очень удобный. Он похвалил авторов программы, которые придумали стикеры. При этом он подчеркнул, что во главу угла стоит поставить не удобство мессенджера, а национальные интересы и действующее в России законодательство.

«И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — написал глава Чечни.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск, потребовав ограничить доступ в России к информационным ресурсам Telegram Messenger, который не передал в органы безопасности ключи для дешифровки сообщений.

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