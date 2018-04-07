Короткие трогательные поздравления с Пасхой 2018 в стихах для родных и друзей

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Для православных христиан, в том числе живущих в России, в ночь на 8 апреля 2018 года наступает самый главный праздник — Светлая Пасха Христова. Подробнее об истории Пасхи, о ее символах — куличе, крашеных яйцах, Благодатном огне, крестном ходе; о том, как праздновали на Руси и в советское время, как отмечают сейчас, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как известно, на Пасху принято ходить друг другу в гости, накрывать богатые столы, дарить подарки и, конечно, поздравлять друг друга знаменитой фразой «Христос воскрес», получая ответ: «Воистину воскрес!». Ну, а если лично встретиться не получается, можно поздравить родных, близких и друзей при помощи sms-сообщений или через соцсети. Предлагаем варианты коротких стихотворных поздравлений с Пасхой.

***

Праздник счастьем озаряет,

Божий свет идет с небес.

От души вас поздравляю!

Всем добра! Христос воскрес!

***

Волшебный звон колоколов

О Пасхе извещает.

И вместо многих тысяч слов

Нам радость обещает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

***

Скатерть белая, свеча, ароматы кулича.

Разноцветие яиц и улыбки милых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Веры, счастья и чудес!

***

С Пасхой всех я поздравляю,

Море радости желаю!

Чтобы было веселей,

Ешьте яйца — кто быстрей?

***

Тьма, как сон, растаяла над миром.

Вечной жизни озаряет свет.

Ангелы поют над всей землею —

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос воскрес!

***

В день Пасхи — счастья и достатка,

Чудесных мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много добрых светлых дней.

***

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над нашим миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

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