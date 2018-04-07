Короткие трогательные поздравления с Пасхой 2018 в стихах для родных и друзей
Для православных христиан, в том числе живущих в России, в ночь на 8 апреля 2018 года наступает самый главный праздник — Светлая Пасха Христова. Подробнее об истории Пасхи, о ее символах — куличе, крашеных яйцах, Благодатном огне, крестном ходе; о том, как праздновали на Руси и в советское время, как отмечают сейчас, читайте в материале Федерального агентства новостей.
Как известно, на Пасху принято ходить друг другу в гости, накрывать богатые столы, дарить подарки и, конечно, поздравлять друг друга знаменитой фразой «Христос воскрес», получая ответ: «Воистину воскрес!». Ну, а если лично встретиться не получается, можно поздравить родных, близких и друзей при помощи sms-сообщений или через соцсети. Предлагаем варианты коротких стихотворных поздравлений с Пасхой.
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Праздник счастьем озаряет,
Божий свет идет с небес.
От души вас поздравляю!
Всем добра! Христос воскрес!
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Волшебный звон колоколов
О Пасхе извещает.
И вместо многих тысяч слов
Нам радость обещает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
***
Скатерть белая, свеча, ароматы кулича.
Разноцветие яиц и улыбки милых лиц.
С праздником! Христос воскрес! Веры, счастья и чудес!
***
С Пасхой всех я поздравляю,
Море радости желаю!
Чтобы было веселей,
Ешьте яйца — кто быстрей?
***
Тьма, как сон, растаяла над миром.
Вечной жизни озаряет свет.
Ангелы поют над всей землею —
Мрак теперь не властен, смерти нет!
Христос воскрес!
***
В день Пасхи — счастья и достатка,
Чудесных мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много добрых светлых дней.
***
Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над нашим миром тишина.
Христос воскрес! Воистину воскрес!