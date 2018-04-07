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Короткие трогательные поздравления с Пасхой 2018 в стихах для родных и друзей
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    Короткие трогательные поздравления с Пасхой 2018 в стихах для родных и друзей

    15:00  7 Апреля 2018
    976

    Короткие трогательные поздравления с Пасхой 2018 в стихах для родных и друзей

    Для православных христиан, в том числе живущих в России, в ночь на 8 апреля 2018 года наступает самый главный праздник — Светлая Пасха Христова. Подробнее об истории Пасхи, о ее символах — куличе, крашеных яйцах, Благодатном огне, крестном ходе; о том, как праздновали на Руси и в советское время, как отмечают сейчас, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Как известно, на Пасху принято ходить друг другу в гости, накрывать богатые столы, дарить подарки и, конечно, поздравлять друг друга знаменитой фразой «Христос воскрес», получая ответ: «Воистину воскрес!». Ну, а если лично встретиться не получается, можно поздравить родных, близких и друзей при помощи sms-сообщений или через соцсети. Предлагаем варианты коротких стихотворных поздравлений с Пасхой.

    ***
    Праздник счастьем озаряет,
    Божий свет идет с небес.
    От души вас поздравляю!
    Всем добра! Христос воскрес!

    ***
    Волшебный звон колоколов
    О Пасхе извещает.
    И вместо многих тысяч слов
    Нам радость обещает.
    С праздником, любви, чудес!
    Христос воистину воскрес!

    Пасха - один из самых любимых праздников в России

    ***
    Скатерть белая, свеча, ароматы кулича.
    Разноцветие яиц и улыбки милых лиц.
    С праздником! Христос воскрес! Веры, счастья и чудес!

    ***
    С Пасхой всех я поздравляю,
    Море радости желаю!
    Чтобы было веселей,
    Ешьте яйца — кто быстрей?

    ***
    Тьма, как сон, растаяла над миром.
    Вечной жизни озаряет свет.
    Ангелы поют над всей землею —
    Мрак теперь не властен, смерти нет!
    Христос воскрес!

    ***
    В день Пасхи — счастья и достатка,
    Чудесных мягких куличей,
    В душе спокойствия, порядка
    И много добрых светлых дней.

    ***
    Природа нежным трепетом полна,
    Мерцают звезды в глубине небес.
    Царит над нашим миром тишина.
    Христос воскрес! Воистину воскрес!

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #поздравления для смс #пасха
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