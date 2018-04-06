«Лондон заврался дальше некуда»: Захарова прокомментировала сообщения об отказе в визе племяннице Скрипаля

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Москва, 6 апреля. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что посольство Великобритании в Москве якобы отказало Виктории Скрипаль в выдаче визы.

Россия призывает Британию разъяснить ситуацию вокруг выдачи въездного документа племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила она в эфире телеканала «Россия 24»

«Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что британские СМИ при этом распространяют различные версии о причинах отказа. Так, одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы с точки зрения Лондона, «приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем». Такую версию она назвала абсурдом, заметив, что таких заявлений «мы уже сотни слышали от Великобритании».

По другой версии, визу не выдали из-за ошибки в оформлении документов, совершенной племянницей Скрипаля. Согласно третьему варианту посольства Великобритании в Москве, Лондон никогда не комментирует выдачу персональных виз».При этом она подчеркнула, что такой подход посольства — «форменное безобразие».

«Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда», — заявила Захарова.

О происходящем ранее высказалась и сама Виктория Скрипаль. По ее словам, Лондону должно быть есть что скрывать по поводу инцидента в Солсбери.

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