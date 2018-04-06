«Британцам есть что скрывать»: получившая отказ в визе племянница Скрипаля поделилась подозрениями

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Москва, 6 апреля. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль полагает, что Великобритании должно быть есть что скрывать по поводу случившегося в британском Солсбери. Такое заявление сделала она телеканалу Sky News.

Ранее сообщалось, что Виктории Скрипаль было отказано в получении британской визы. Она, выразив подозрение, заявила: «Британцам, должно быть, есть что скрывать».

Ранее племянница Сергея Скрипаля сообщила, что Юлия – дочь Сергея Скрипаля – быстро идет на поправку. Также Виктория Скрипаль сообщила, что намерена забрать девушку в Россию.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва категорически отрицает этого.

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