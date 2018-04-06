Барецкий дал Нурмагомедову неожиданный совет, как осадить Макгрегора

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Москва, 6 апреля. Бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора задержали в Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами UFC, среди которых был и россиянин Хабиб Нурмагомедов. По словам петербургского шоумена Стаса Барецкого, российскому бойцу есть чем ответить ирландцу.

Скандально известный Конор Макгрегор привлекает внимание фанатов своими выходками. Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок ирландского бойца, предложив ему просто назвать место встречи.

Музыкант и шоумен из Петербурга, бывший участник «Ленинград» Стас Барецкий считает, что российских спортсменам не хватает эпатажа. В случае с выходкой Макгрегора, он посоветовал Нумагомедову сделать скандальное заявление о нетрадиционной сексуальной ориентации бойца. Барецкий добавил, что в его распоряжении есть видео, доказывающее этот факт, передает Пятый канал.

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