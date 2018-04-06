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Россия
ЦИК: Мониторингом на выборах президента РФ занимались 56 наблюдателей из США и 22 из Британии
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    ЦИК: Мониторингом на выборах президента РФ занимались 56 наблюдателей из США и 22 из Британии

    20:20  6 Апреля 2018
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    ЦИК: Мониторингом на выборах президента РФ занимались 56 наблюдателей из США и 22 из Британии

    Москва, 6 апреля. ЦИК РФ отчитался о международном наблюдении за выборами президента России 18 марта. Как следует из данных на сайте комиссии, в них, в частности, приняли участие 56 наблюдателей из США и 22 из Великобритании.

    В ведомстве также уточнили, что больше всего наблюдателей на нынешние выборы направляли Казахстан и Белоруссия.

    В общей сложности для работы на прошедших президентских выборах были аккредитованы  одна тысяча 513 иностранных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

    Кроме того, свои миссии наблюдателей направили 14 международных организаций.

    Напомним, голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Победу с результатом 76,69% голосов одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

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    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #сша #наблюдатели #британия #цик рф
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