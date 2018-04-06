Аваков сообщил о подготовке МВД Украины вариантов по «деоккупации Донбасса»

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Киев, 6 апреля. МВД Украины вовсю работает над вариантами «деоккупации Донбасса». О разработке этих планов сообщил сегодня глава ведомства Арсен Аваков. Операцию по «деоккупации» неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке страны, по его словам, готовятся реализовать полиция и нацгвардия.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке», - заявил он. При этом, как уточнили в пресс-службе МВД, Аваков заметил, что «освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной».

Накануне украинский президент Петр Порошенко заявил, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе завершиться в мае текущего года.

«Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом — парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», — сообщил он.

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