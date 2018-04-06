«Наконец-то включили»: Миллер обрадовался новому списку санкций США

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Москва, 6 апреля. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обрадовался своему попаданию в список санкций США. Он признался, что когда не попал в первый список, даже начал переживать.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — сказал Миллер в комментарии телеканалу НТВ.

Как сообщалось ранее, 6 апреля США в очередной раз расширили санкции против России. На этот раз ограничения коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Одним из фигурантов нового списка стал и глава «Газпрома».

Напомним, отношения России и ряда западных государств ухудшились на фоне кризиса на Украине и после выхода Крыма из состава этой страны. Руководство западных стран обвинили Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. В ответ Россия ответила продуктовым эмбарго, последствия которого заставляют Европу все большое сомневаться в эффективности языка санкций.

Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Что касается крымского вопроса, то еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил, что он исторически закрыт. Глава государства напомнил, что решение присоединиться к РФ крымчане приняли на референдуме в марте 2014 года, и оно стало отражением их воли.

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