«Они отдали жизнь за частицу России»: в ЛНР увековечили память Болотова и Цыпкалова

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Сегодня памятный день в Луганской народной республике. Четыре года назад было взято под контроль здание Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Именно с этим днем связана история становления молодого государства ЛНР.

В связи с этим глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех жителей.

«Сегодня — знаменательная и памятная дата для каждого жителя нашей республики. Взяв под контроль здание Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, наши соотечественники вписали этот день в историю Луганщины как отправную точку становления нового молодого государства. Тогда, четыре года назад, в их руках не было другого оружия, кроме правды и веры в Отечество. Дух единства и патриотизм были для народа самой надежной опорой в те дни, когда жители Донбасса избрали свой путь», — сказал Леонид Пасечник.

В честь этого события в республике были проведены памятные мероприятия. Глава ЛНР посетил презентацию, а также принял участие в специальном гашении художественных почтовых марок «Они были первыми». На марках изображены первый глава ЛНР Валерий Болотов и первый председатель Совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов.

Леонид Пасечник отметил, что события 6 апреля 2014 года возвестили о начале новой эпохи — образовании Луганской народной республики.

«К сожалению, Валерия Болотова и Геннадия Цыпкалова нет с нами, но мы будем помнить о них, — сказал глава государства. — Сегодняшней церемонией мы увековечиваем их память. Уверен, что так и должно быть. Подвиг тех, кто погиб за свободу, не напрасен. Мы продолжим их дело. Победа будет за нами».

Марки выпущены Государственным унитарным предприятием Луганской народной республики «Почта ЛНР» к четвертой годовщине Дня взятия под контроль здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Общий тираж составил 1 050 штук, отмечено на сайте главы республики.

Накануне годовщины взятия бывшего здания СБУ в городе Стаханов на здании средней общеобразовательной школы № 18 торжественно открыли мемориальную доску первому главе ЛНР Валерию Болотову. Именно в этой школе он учился с первого по восьмой классы.

Участие в митинге по этому случаю приняли глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, первый председатель Народного совета Луганской народной республики Алексей Карякин, командир 6-го отдельного мотострелкового полка (казачьего) им. М. Платова Владимир Полуполтинных, друзья и соратники Валерия Болотова, учащиеся и преподаватели учебного заведения, а также родители первого главы ЛНР.

Открыл митинг глава города Сергей Жевлаков.

«Когда Валерий Болотов учился в этой школе и был таким же школьником, как вы сейчас, он рос и не думал о войне. Не думал он о том, что произойдут в его жизни такие события, когда придется взять в руки оружие и встать на защиту своей семьи, своего Донбасса и родного города Стаханова. Валерий Болотов стал первым народным губернатором, первым руководителем Луганской народной республики. Он отдал свою жизнь за частицу России, за наш Донбасс. Он и такие, как он, отдали свою жизнь за то, чтобы вы были счастливыми людьми, чтобы имели возможность разговаривать на родном языке, жить, улыбаться, строить и созидать. Мы не должны забыть тех людей, которые отдали свои жизни за это. Я говорю слова благодарности родителям за то, что воспитали такого прекрасного сына. Вечная память о Валерии Болотове останется в летописи нашего родного города Стаханова», — сказал градоначальник.

Почетное право открыть мемориальную доску первому руководителю ЛНР было предоставлено Сергею Жевлакову и Алексею Карякину.

«Будучи такими же школьниками, как вы, и постарше, мы мечтали о подвигах. Мы хотели быть героями. Наши учителя воспитывали нас на подвигах наших дедов и отцов — ветеранов Великой Отечественной войны. Но тогда мы не понимали, что быть героем не так просто. Мы не знали, что такое война… Валерий Дмитриевич стал истинным героем «Русской весны». Низкий поклон родителям Валерия Дмитриевича за то, что воспитали достойного сына, героя и настоящего патриота своего Отечества», — отметил соратник Валерия Болотова, первый председатель НС ЛНР Алексей Карякин.

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