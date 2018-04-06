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Бой Холлоуэй — Нурмагомедов отменен: UFC рассматривает новых соперников для россиянина
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    Бой Холлоуэй — Нурмагомедов отменен: UFC рассматривает новых соперников для россиянина

    19:56  6 Апреля 2018
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    Бой Холлоуэи — Нурмагомедов отменен: UFC рассматривает новых соперников для россиянина

    Москва, 6 апреля. Американский боец Макс Холлоуэй, который должен был провести титульный бой с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, не смог уложиться в весовую категорию и был снят с турнира по решению врачей. В связи с этим бой отменен.

    Макс Холлоуэй и Хабиб Нурмагомедов должны были провести бой под эгидой UFC 7 апреля. При первом взвешивании американец не сделал вес, однако к поединку был допущен. После стало известно, что по медицинским показаниям он не сможет провести бой.

    Американский боец извинился перед Хабибом Нурмагомедовым и его командой. Отмечается, что соперником для российского спортсмена станет американец Энтони Петтис.

    «Хабиб, брат мой, я хочу драться, но они (врачи) останавливают меня. Прошу прощения у твоей команды и твоих фанатов. Ты не заслужил этого. Ты номер один. Выражаю уважение тебе и Петтису. Дайте болельщикам то, что они заслуживают увидеть», — написал Макс Холлоуэм.

    Как стало известно, Петтис не смог сделать вес. И теперь UFC рассматривает в качестве соперников Нургмагомедова Аяквинта и Ортега, сообщает ТАСС со ссылкой  на пресс-службу чемпионата.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #хабиб нурмагомедов #ufc #макс холлоуэй
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