Бой Холлоуэй — Нурмагомедов отменен: UFC рассматривает новых соперников для россиянина

В закладки

Москва, 6 апреля. Американский боец Макс Холлоуэй, который должен был провести титульный бой с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, не смог уложиться в весовую категорию и был снят с турнира по решению врачей. В связи с этим бой отменен.

Макс Холлоуэй и Хабиб Нурмагомедов должны были провести бой под эгидой UFC 7 апреля. При первом взвешивании американец не сделал вес, однако к поединку был допущен. После стало известно, что по медицинским показаниям он не сможет провести бой.

Американский боец извинился перед Хабибом Нурмагомедовым и его командой. Отмечается, что соперником для российского спортсмена станет американец Энтони Петтис.

«Хабиб, брат мой, я хочу драться, но они (врачи) останавливают меня. Прошу прощения у твоей команды и твоих фанатов. Ты не заслужил этого. Ты номер один. Выражаю уважение тебе и Петтису. Дайте болельщикам то, что они заслуживают увидеть», — написал Макс Холлоуэм.

. @TeamKhabib my brother I want to keep going but they are stopping me. Sorry to your team and the fans. You don’t deserve this. This is number one. Shout outs to you and @Showtimepettis . Give the fans what they deserve — Max Holloway (@BlessedMMA) April 6, 2018

Как стало известно, Петтис не смог сделать вес. И теперь UFC рассматривает в качестве соперников Нургмагомедова Аяквинта и Ортега, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.