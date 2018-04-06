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Пасха 2018: история и традиции, как праздновать, схождение Благодатного огня, что нельзя делать
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    Пасха 2018: история и традиции, как праздновать, схождение Благодатного огня, что нельзя делать

    20:35  6 Апреля 2018
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    Пасха 2018: история и традиции, как праздновать, схождение Благодатного огня, что нельзя делать

    В воскресенье, 8 апреля, православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают самый главный праздник — Светлую Пасху Христову. Католики, протестанты, а также другие христианские церкви, придерживающиеся григорианского и близкого ему новоюлианского календарей, отметили Пасху 1 апреля.

    Что такое Пасха

    Светлое Христово Воскресение, или Пасха — это самый древний и самый главный христианский праздник, посвященный центральному евангельскому событию — Воскресению сына божьего Иисуса Христа. Евангельскую историю о Воскресении Христа в той или иной степени знают все — на этой основной доктрине христианства, фактически, базируется вся западная цивилизация.

    Как узнать дату Пасхи

    Наступление праздника Пасхи рассчитывается ежегодно по лунно-солнечному календарю. Иногда католическая и православная Пасха совпадают, как это было, например, в прошлом году. Православная Пасха, как правило (хотя и не всегда), наступает через неделю после иудейского праздника Песах, а вот католическая может довольно сильно расходиться с еврейским календарем.

    Зажженную на Пасху свечу нужно постараться донести до дома

    Символы Пасхи

    Символами Пасхи являются куличи и пасхи (иногда говорят — паски), как образ христовой церкви, крашеные яйца (символ вечной жизни и божьего чуда), свет (Благодатный огонь) и крестный ход.

    До наступления Пасхи в храмах проводится освящение пасхальных куличей, крашеных яиц и другого праздничного угощения.

    Благодатный огонь символизирует свет божий, призванный осветить все народы. Существует православная традиция на Пасху зажигать свечи от Благодатного огня, который сходит в храме гроба Господня в Иерусалиме. Эта красивая и широко освещаемая в СМИ церемония происходит в Великую субботу примерно в 15-16 часов по московскому времени. В церемонии принимают участие иерархи Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

    Схождение Благодатного огня транслируется в прямом эфире на родине православия в Греции, в России, а также в некоторых других странах. Лампады, зажженные от Благодатного огня, специальными авиарейсами доставляют в Грецию, Россию и в другие страны, где развозят по главным храмам.

    Благодатный огонь в Петербурге

    Так, в Санкт-Петербурге с 23 часов во Дворце культуры железнодорожников будет открыт доступ к Благодатному огню, в это же время зажженную от него лампаду доставят в кафедральный Казанский собор.

    Традиционно перед наступлением Пасхи незадолго до полуночи торжественно звонят колокола, затем в полночь в храмах открываются царские врата и начинается Крестный ход. По его окончании поют знаменитый тропарь: «Христос воскрес из мертвых!»

    Сдобные куличи и крашеные яйца - неизменные символы Пасхи

    Народные традиции

    В России Пасха всегда была одним из самых любимых праздников — время окончания Великого поста, когда можно было вволю есть, пить и предаваться веселью. В пасхальную ночь верующие идут в храмы, потом с зажженными свечами возвращаются домой, где разговляются — едят освященные кулич и яйцо, взрослым можно также немного выпить.

    А на следующий день и всю пасхальную неделю (сплошную светлую седмицу) принято от души веселиться — есть, пить, принимать гостей и самим наносить визиты, посещать развлекательные мероприятия и т.д. На Руси в это время в ходу были различные забавы и развлечения. Скучать и сидеть дома на Пасху считалось плохой приметой.

    С момента наступления Пасхи и сорок дней после нее верующие по апостольскому обычаю приветствуют друг друга троекратным целованием со словами: «Христос воскрес». Традиционный ответ — «Воистину воскрес!»

    В советское время празднование Пасхи было фактически под запретом, но народно-православная традиция оказалась так сильна, что власть вынуждена была отступить. При этом власти строго следили, чтобы в пасхальных гуляниях и крестных ходах не участвовала молодежь: ослушников прорабатывали, могли даже исключить из комсомола и из института. Телевидение в СССР заканчивало работу около 22 часов, но на Пасху ситуация менялась — чтобы отвратить людей от похода в церковь, всю пасхальную ночь по ТВ крутили интересные фильмы и концерты западной эстрадной музыки.

    Пасхальная служба в кафедральном Казанском соборе Петербурга

    Именно в советское время сложился не одобряемый церковью обычай ездить на Пасху на кладбища. На самом деле посещать кладбища после Пасхи принято только на Радоницу, которая в этом году отмечается 17 апреля. Тем не менее, традиция посещать кладбища на Пасху сохранилась. Поэтому власти заранее готовят на 8 апреля дополнительный транспорт, чтобы доставлять людей к местам захоронений.

    Сегодня Пасха празднуется широко, праздник готовится отмечать подавляющее большинство россиян, праздничную службу транслируют все телеканалы, как федеральные, так и местные. В пасхальных богослужениях традиционно принимают участие руководители страны и многих российских регионов.

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    Автор: Ольга Василенко
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