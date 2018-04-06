«Стаю боевых бобров уже тренируют в Днепре»: в РФ отреагировали на украинскую статью об «обрушении» Крымского моста

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Москва, 6 апреля. Украинское издание Znaj.ua опубликовало статью «Крымский мост торопятся завершить, пока он не обрушился». Россияне отреагировали на публикацию, пошутив, что украинцы тренируют боевых бобров для «диверсии».

Украинские СМИ детально рассказывают об активном строительстве Крымского моста, при этом в материале как таковая отсутствует антироссийская риторика. Похоже, чтобы публикация вышла в свет, автору пришлось вынести негатив в заголовок.

«На Крымском мосту вдоль фасада автодорожной арки установили особые обтекатели. Они снижают давление потоков ветра на арочный пролет, а также повышают безопасность и комфорт на дороге», — пишет Znaj.ua.

Россияне отреагировали на статью, вспомнив про «прорыв» мэра Киева Виталия Кличко в градостроительстве.

«Черт возьми, у россиян какие-то обтекатели. А товарищ Кличко туалеты без обтекателей открывает, срочно оснастить, чтобы обтекало», — пошутил пользователь saf74. «Так герои Украины говорили, что моста нет, это все русская пропаганда. То есть или есть пропаганда «агрессора» или нет моста. Герои, вы как-то определитесь», — предложил Герман З.

Россияне считают, что на Украине тут же найдут способ «борьбы» с Крымским мостом и уже подготовили мощное «оружие» — бобров.

«Под Киевом перепрудили Днепр и водолазы тренируют стаю боевых бобров для переброски в район Керченского пролива. Перед отправкой бобрам сделают победитовое нанонапыление на передние зубы для более эффективного противодействию оккупационным бетонам и сплавам», — пошутил Андрей И.

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