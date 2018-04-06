Facebook предложит пользователям откупиться от назойливой рекламы

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Вашингтон, 6 апреля. Администрация социальной сети Facebook предложит своим пользователям заплатить деньги, чтобы отключить рекламные объявления. Об этом в пятницу заявила исполнительный директор компании Шерил Сандберг.

«Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC.

Сандберг также признала факт утечки данных 87 млн пользователей, которые были по ошибке переданы компании Cambridge Analytica. Она подчеркнула, что Facebook должен был за этим проследить и это целиком его вина. Руководство соцсети уже инициировало внутреннее расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии начали проверку в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica, которому было незаконно переданы личные данные более 300 тыс. австралийцев. Исполняющий обязанности уполномоченного Австралии по вопросам защиты частной жизни Анджелины Фолк, Мельбурн будет совещаться с регулирующими органами во всем мире.

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