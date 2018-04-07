Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

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Москва, 6 апреля. Донбасскому ополченцу Николаю Трегубу предоставят временное убежище в России. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил лидер общественной организации «Русь триединая» общественный защитник ополченца Сергей Моисеев.

Сам Моисеев, по его словам, узнал об этой новости из телефонного диалога с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольгой Кирилловой.

«6 апреля, в радиоэфире редакции «Комсомольской правды», отвечая на мой звонок в студию о судьбе Николая, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова прямо ответила, мол, органы ФМС заканчивают подготовку документов по Трегубу. И добавила, что по нему принято положительное решение», — рассказал ФАН Моисеев.

Напомним, ранее Московский областной суд за нарушение миграционных норм России принял решение о депортации ополченца Донбасса Николая Трегуба на Украину, где на 10 лет строгого режима «за участие в незаконных вооруженных формированиях» осужден его брат-близнец Андрей.

Это решение, по словам Сергея Моисеева, было принято вопреки международной конвенции о невыдаче граждан на территорию государств, где их ждут репрессии по политическим мотивам.

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