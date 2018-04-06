Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

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От реки Охта по Неве прошел ледокол «Невская застава». Спецсудно стартовало около 10 утра и прибыло к Прачечному мосту в районе 13.30.

Буксир-ледокол шел медленно, так как вел за собой ещё два теплохода, предназначенные для работы по вскрытию ледового покрова на Фонтанке. Не всегда лед податливый. Самый тяжелый участок пришелся на акваторию Невы между Большеохтинским и Литейным мостами. Там, где «Невская застава» проходила легко, теплоходы преодолевали ледовую крошку с трудом. А вот ледяную преграду возле Прачечного моста пришлось брать штурмом. Устье Фонтанки удалось освободить ото льда только к трем часам дня. Сразу же после нее вскрывать будут и другие водные объекты: Мойку, Пряжку, Черную речку, Крюков канал и канал Грибоедова. От ледового плена водное пространство в Петербурге планируется освободить в течение ближайших двух недель.

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