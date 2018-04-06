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Политика
В парламент США внесли законопроект о санкциях против РФ по делу Скрипаля
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    В парламент США внесли законопроект о санкциях против РФ по делу Скрипаля

    19:36  6 Апреля 2018
    278

    В парламент США внесли законопроект о санкциях против РФ по делу Скрипаля

    Вашингтон, 6 апреля. В нижнюю палату парламента США внесли законопроект о введении санкций против России по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Конгрессмен от Техаса Хоакин Кастро из Демпартии США и и республиканец Майк Тернер из Огайо инициировало законопроект об антироссийских санкциях. В частности, документ предлагает ввести ограничения против ответственных за отравление Скрипалей лиц, а также против российских фининститутов.

    Авторы законопроекта предлагают в ввести санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Отметим, что для получения статуса закона документ должны поддержать в обеих палатах Конгресса США, а также должен быть подписан президентом Дональдом Трампом.

    В России неоднократно заявляли о готовности помочь Британии в расследовании инцидента, однако Лондон под различными предлогами отказывается передавать материалы дела. Введение санкций против РФ в Кремле считают недружественной политикой Вашингтона. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #лондон #скрипаль
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