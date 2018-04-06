Названы самые популярные запросы в сервисе «Яндекс. Карты» в разное время года

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Москва, 6 апреля. Стало известно, что чаще всего ищут пользователи поисковой системы «Яндекс» с помощью сервиса «Яндекс. Карты» в разное время года.

Специалисты проанализировали, что ищут пользователи зимой, весной, летом и осенью. Как стало известно, изучались запросы пользователей из «городов-миллионеров», которые были заданы за прошлый год. Специалистам удалось определить, какие места стали самыми популярными в разные месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Яндекс».

Так, зимой особой популярностью пользуются катки и лыжные базы. Например, 31 декабря пользователи ищут винные магазины, а 1 января бары и аптеки. Спортивные магазины и фитнес-центры становятся популярными в январе, также начинает увеличиваться популярность к кинотеатрам и театрам. Отмечается, что возрастает интерес к церквям в это время.

Весной же, а именно в преддверии Международного женского дня, пользователи ищут цветочные магазины, кафе и рестораны. В апреле делают запросы по церквям — это благодаря Пасхе. Кроме этого в этом месяце открывается свадебный сезон, и пользователи активно начинают искать по картам свадебные салоны. Весной также популярны запросы «шиномонтаж» и «автомойки».

Парки, рестораны быстрого питания и зоопарки польются особой популярностью летом. В первые два летних месяца взлетает популярность у тех, кто занимается или связан с отпуском и туризмом: турагентства, базы отдыха, аэропорты, железнодорожные вокзалы.

В сентябре пользователи по картам начинают искать высшие учебные заведения, книжные и канцелярские магазины. Кроме этого возрастает интерес к театрам, филармониям, концертным залам, консерваториям. В сентябре и октябре пользователи чаще начинают искать аптеки, в ноябре — налоговые службы. Также в конце осени приобретают популярность запросы, связанные с автомойками.

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