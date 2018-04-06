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«Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: проектировщик кораблей назвал преимущество ВМФ РФ
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    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: проектировщик кораблей назвал преимущество ВМФ РФ

    19:38  6 Апреля 2018
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    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: эксперт опроверг заявление The National Interest

    Не частый случай, когда журналистов приглашают на один из самых засекреченных объектов страны. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Любой военный корабль или гражданское судно, прежде чем будет спущено на воду, пройдет здесь экзамен. Точнее — копия корабля.

    В Крыловском государственном научном центре изучают десятки, а, может, — сотни параметров, но сегодня журналистам показали лишь несколько. В качестве «подопытного кролика» выступила желтая субмарина, хотя в Центре на хранении находятся сотни экземпляров танкеров, корветов, крейсеров, фрегатов, ледоколов и много чего еще. Все модели выполнены в масштабе один к десяти.

    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: эксперт опроверг заявление The National Interest

    Для испытания подлодки на специальных установках создали аналогию шестибалльного шторма. Была поставлена задача выяснить, как ведет себя подлодка в таких условиях, и насколько она устойчива во время сильного ветра или течения. Это невероятно жесткие условия. Но специалисты говорят, что при моделировании задают условия любой точки мирового океана, в любое время года.

    После испытания на устойчивость прошел экзамен на скорость. Для Военно-морского флота России — это один из важнейших факторов. При этом основное внимание здесь уделялось работе движителей, то есть работе гребных винтов. Как выяснилось, это не только одна из самых важных и дорогостоящих деталей судна, но и самая секретная в корабле.

    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: эксперт опроверг заявление The National Interest

    Здесь же, в Крыловском государственном научном центре, проходил испытания и сегодняшний ньюсмейкер мировых СМИ — российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Американцы назвали его морально-устаревшим кораблем. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил об этом с вице-адмиралом Владимиром Пепеляевым, в недавнем прошлом первым заместителем начальника Главного штаба ВМФ, который сегодня возглавляет отделение проектирования кораблей ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

    «После войны нам достались проекты итальянские, немецкие, но с 50-х годов мы стали развивать свое кораблестроение. Разумеется, здесь испытывали и «Кузнецова». Что касается американцев, что им остается делать, если не критиковать нас? Это их кухонные разборки. Они не смогли ничего добиться в той же Сирии. А мы решили с помощью этого авианесущего крейсера все наши задачи. Наши самолеты взлетали с борта этого корабля. Все, что было сделано при проектировании и потом испытано здесь, позволило крейсеру прослужить столько лет», — заметил Владимир Пепеляев.

    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: эксперт опроверг заявление The National Interest

    Эксперт подчеркнул, что корпус «Адмирала Кузнецова» доведен до идеального состояния. А после модернизации крейсер будет еще не одно десятилетие решать стоящие перед ним задачи.

    «Сравнивать его с авианосцами? Зачем? Мы никогда их не строили, мы сразу делали более серьезные проекты как «Адмирал Кузнецов». Он может решать задачи и делать в разы больше, чем американские авианосцы. После заявления американского издания наши специалисты лишь усмехнулись!» — сказал вице-адмирал.

    Владимир Пепеляев добавил, что как раз сегодня проходила одну из многочисленных фаз испытаний модель авианесущего крейсера.

    «Адмирал Кузнецов» может в разы больше, чем авианосцы США: эксперт опроверг заявление The National Interest

    «Задействована была единственная в стране так называемая ландшафтная труба, которая позволяет смоделировать любые погодные условия для авианесущих кораблей. При этом проверяется еще и аэродинамическая устойчивость. Подобная тщательность изучения позволяет сделать выводы, что отечественный флот по своим техническим возможностям остается одним из самых эффективных в мире», — заключил начальник отделения проектирования кораблей ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

    Напомним, накануне автор блога на сайте The National Interest Роберт Фарли включил российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в пятерку «худших авианосцев, когда-либо спущенных на воду», писала «Газета.ru».

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    Автор: Денис Машкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #адмирал кузнецов #крейсер #авианосец #фгуп крыловский государственный научный центр
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