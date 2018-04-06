Поклонская призвала проверить законность украинского бизнеса в Крыму

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Симферополь, 6 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы России проверить законность украинского бизнеса, работающего в Крыму, а также имущество украинских чиновников и правозащитников.

По ее словам, это будет адекватная реакция на арест российского рыболовного судна «Норд» украинскими властями.

«Предложила бы ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами», — отметила депутат.

Поклонская, в частности, упомянула фамилию уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая не сделала никаких заявлений в связи с задержанием российского судна.

Напомним, что 25 марта украинская погранслужба задержала в Азовском море рыболовный траулер «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа. Само судно зарегистрировано в Крыму, а все моряки имеют российское гражданство. ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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