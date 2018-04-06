Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

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Москва, 6 апреля. США настроились на продолжительное противостояние с «чудищем из морских глубин», введение Вашингтоном новых антироссийских санкций совершенно неудивительно.

Таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей поделился председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что американский посол в РФ некогда говорил о том, что может дойти и до ареста российских активов за океаном.

«Американцы нас давно предупреждали, что планируют расширять санкции, теперь они еще добавили, что мы «чудище из морских глубин», а с «чудищем» они будут бороться всеми имеющимися у них средствами…» — сказал Пушков.

По его словам, трудно сказать, может ли Вашингтон действительно решиться на арест активов РФ, но то, что санкции, введенные в пятницу, не станут последними крайне вероятно.

«Решатся ли американцы на такую меру, сказать сложно, но то, что они настроены на дальнейший поиск механизмов давления на Россию, прежде всего санкционных – для меня это очевидно», — подчеркнул Пушков.

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал список бизнесменов, чиновников и компаний из РФ, против которых вводятся санкции. В Госдуме РФ, комментируя очередные антироссийские действия Вашингтона, отметили, что введение ограничительных мер отпугнет от США инвесторов, так как санкции, как бумеранг, всегда возвращаются.

В конце марта официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сравнила Россию с «чудищем из морских глубин».

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