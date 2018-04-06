Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян

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Данила Козловский пожаловался на критику россиян, которым не понравился трейлер его нового фильма «Тренер», в котором он выступил в роли продюсера, режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. По его словам, в России царят «сплошная ненависть и хамство», в отличие от США и Европы, где его хвалили.

Известный певец Юрий Лоза прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей заявление актера и начинающего режиссера Даниила Козловского о «злобе и хамстве россиян».

«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? — недоумевает Лоза. — А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?».

По мнению певца, Данила Козловский должен быть, как человек творческий, готов к тому, что не все, что он делает понравится публике.

«Тем более, он выступает, как режиссер, — продолжает певец. — Тем более, он вторгся в такую сферу, как футбол! Попробуйте сказать фанату, что его команда играла плохо. Фанатские разборки вне логики. В некоторых случаях люди руководствуются чистыми эмоциями».

Также он предложил ему сравнить себя с другими известными людьми, подвергавшимися критике.

«Всегда так было, во все времена. Пастернак — хороший поэт? А почему же его гнобили всем союзом писателей? И Булгакова! А некоторых вообще не печатали, как, например, Даниила Хармса. Люди умирали от голода, потому что не могли заработать три копейки своим писательским трудом!» — приводит примеры Лоза.

«И что он тут начинает на россиян? Во всех нациях одинаковое количество злобных и добрых, подонков и гениев. Просто так случилось, что он попал под раздачу к определенным людям. Получил, пожми плечами и пойди дальше. И не делай глупых выводов. Нет наций очень добрых и очень злых», — резюмировал певец.

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