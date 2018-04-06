Виктории Скрипаль отказали в выдаче британской визы — СМИ

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Лондон, 6 апреля. Власти Великобритании отказали Виктории Скрипаль в получении визы, сообщает телеканал «Би-Би-Си» со ссылкой на источник в правительстве.

Корреспондент британского телеканала Джемс Ландейл сообщил, что Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.

«Создается впечатление, что российское государство пытается использовать Викторию в качестве пешки», — заявил источник «Би-Би-Си»

В интервью Sky News племянница Сергея Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что Лондон выдаст ей визу. Позднее в эфире российского ТВ она сообщила, что намерена забрать Юлию Скрипаль на родину. По данным западных СМИ, бывший сотрудник ГРУ вышел из критического состояния.

Россия неоднократно предлагала Британии помощь в расследовании инцидента в Солсбери, однако Лондон под различными предлогами отказывается от передачи материалов дела.

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