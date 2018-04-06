Поклонская попросила возбудить дело о захвате заложников на судне «Норд»

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Симферополь, 6 апреля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская просит возбудить уголовное дело по факту захвата заложников на российском судне «Норд». По ее словам, с таким запросом она уже обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ.

По мнению Поклонской, захват судна украинскими пограничниками является попыткой Киева втянуть Россию в открытый конфликт. При этом, как подчеркнула она, "украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев".

«Именно поэтому я обратилась в компетентные органы с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ: захват заложников – членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», — сказала Полконская журналистам.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море было задержано украинскими пограничниками 25 марта. На борту корабля находилось 10 членов экипажа. Все они граждане России. 30 марта корабль был арестован украинским судом.

В отношении членов команды составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сегодня суд в Херсоне арестовал его на два месяца.

Судовладелец заявил, что судно задержано незаконно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. По данному факту крымское УФСБ дело по статье об «Угоне судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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