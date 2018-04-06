Дерипаска удивился попаданию в санкционный список США

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Москва, 6 апреля. Компания Олега Дерипаски «Базовый элемент» заявила, что сожалеет о решении США включить предприятие в санкционный список.

«Базовый Элемент» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию», — пояснили Телеканалу 360 в компании.

Отметим, что сам бизнесмен тоже попал под санкции. Его пресс-служба заявила, что Дерипаска удивлен этим решением, для него «это тоже новость».

В пятницу министерство финансов США расширило список антироссийских санкций, пополнив его новыми именами и наименованиями компаний. Всего в список добавлено 38 российских бизнесменов и предприятий, среди которых есть «Рособоронэкспорт», «Ренова» и «Газпром Бурение». Министерство промышленности и торговли России уже заявило о готовности оказать поддержку всем компаниям, попавшим под санкции.

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