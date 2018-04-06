ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

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Москва, 6 апреля. Международная футбольная федерация (ФИФА) представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира в России.

Об этом в пятницу сообщается на официальной странице организации в Twitter.

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Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s — FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) April 6, 2018

Отмечается, что на билетах будет приведена ключевая информация о матчах: название стадиона, на котором пройдет поединок, время его начала, схема прохода на нужный сектор арены и другие полезные сведения.

На обратной стороне билетов гости мундиаля найдут информацию о запрещенных к проносу на стадионы предметах.

Напомним, ранее стало известно, что на матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира распределено около 1,7 миллиона билетов.

Матч-открытие ЧМ-2018 состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. Финальный поединок пройдет там же 15 июля.

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