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ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018
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    ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

    19:09  6 Апреля 2018
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    ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

    Москва, 6 апреля. Международная футбольная федерация (ФИФА) представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира в России. 

    Об этом в пятницу сообщается на официальной странице организации в Twitter.

    Отмечается, что на билетах будет приведена ключевая информация о матчах: название стадиона, на котором пройдет поединок, время его начала, схема прохода на нужный сектор арены и другие полезные сведения.

    На обратной стороне билетов гости мундиаля найдут информацию о запрещенных к проносу на стадионы предметах.

    Напомним, ранее стало известно, что на матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира распределено около 1,7 миллиона билетов.  

    Матч-открытие ЧМ-2018 состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. Финальный поединок пройдет там же 15 июля.

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    Автор: Федор Веснин
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    #чм-2018 #болельщики #дизайн #стадионы #билеты #матчи
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