Холдинг Ахметова собрался построить крупнейшую солнечную электростанцию на Украине

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Киев, 6 апреля. На Украине собрались построить крупнейшую солнечную электростанцию. О таких планах сообщили сегодня представители украинского частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

По их словам, новая СЭС станет самой мощной солнечной электростанцией Украины и войдет в топ-3 крупнейших в Европе.

В компании уточнили, что ДТЭК уже подписала договор об этом с China Machinery Engineering Company (CMEC). Согласно документу, строительство СЭС мощностью 200 МВт начнется в апреле и будет завершено к концу 2018 года. Объект будут возводить в Днепропетровской области вблизи города Никополь Днепропетровской области на территории отработанного карьера.

«Отпуск «зеленой» электроэнергии Никопольской СЭС составит более 280 млн кВт ч ежегодно. Это обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств», — добавили в пресс-службе ДТЭК.

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