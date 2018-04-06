Нет бизнеса — нет проблем: адвокат объяснил арифметику санкций США 

В закладки

Москва, 6 апреля. Введенные США санкции обязывают всех американских граждан в течение одного месяца продать все принадлежащие им акции, депозитарные расписки и другие активы компаний, акционерами которых являются попавшие под санкции россияне.

При этом продавать разрешено не абы кому — сделку по продаже должны одобрить американские структуры, следует из решения министерства финансов США.

«Введенные США санкции будут иметь значение только для определенной части попавших в санкционный список россиян, имеющих бизнес за рубежом вообще и в США в частности», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей известный российский адвокат, заместитель председателя президиума Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Юрий Гервис.

По мнению Гервиса, на бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, к примеру, новые санкции повлияют, а на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева — нет. Если нет имущества за рубежом, дети там не учатся и родственники там не живут, можно не бояться, подчеркнул Гервис. Опротестовать попадание в санкционный список, по его словам, вряд ли получится. Формально можно обратиться в американский суд, но адвокат Гервис сомневается, что суд отменит решение администрации президента США.

Напомним, сегодня США ввели санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также 12 частных компаний и двух госструктур.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.