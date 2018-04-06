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Следствие изучает документы кемеровского МЧС в связи с пожаром в «Зимней вишне»
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    Следствие изучает документы кемеровского МЧС в связи с пожаром в «Зимней вишне»

    18:46  6 Апреля 2018
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    Следствие изучает документы кемеровского МЧС в связи с пожаром в «Зимней вишне»

    Москва, 6 апреля. Следователи изъяли документы из кемеровских подразделений МЧС, контролирующих структур и органов власти в связи с недавним пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    «Следствием изъят большой массив документов. Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности, анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее  обеспечению», — отметила она.

    Следствие уже назначило пожарно-техническую, судебную строительную и ряд других экспертиз, чтобы установить точную причину возгорания и определить степень ответственности причастных к трагедии людей.

    Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, который унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности»,  «Злоупотребление должностными полномочиями», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кемерово #ск рф #зимняя вишня
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