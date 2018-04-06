Сирия: боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске

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Дамаск, 6 апреля. Боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске, сообщает SANA.

Вооруженная группировка «Джейш аль- Ислам» обстреляла 6 апреля мирные кварталы Дамаска, тем самым, нарушив соглашение о перемирии. По словам представителя полицейского управления, снаряды разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне «Мезза-86».

Отмечается, что несколько мин упало на площади Омейядов на западе Дамаска. Согласно предварительной информации, погиб ребенок, 15 человек были ранены. Ранее сообщалось об обстреле гумкоридора у лагеря Эль-Вафидин, есть пострадавшие.

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