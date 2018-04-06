Украина надеется стать газовым хабом Европы

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Киев, 6 апреля. Власти Украины надеются создать восточноевропейский газовый хаб, чтобы стать центром хранения газа и экспортировать 5 млрд кубометров газа в Европу, заявил украинский вице-премьер Владимир Кистион.

Владимир Кистион встретился с представителем генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом. В ходе общения с европейским гостем вице-премьер рассказал о планах Киева в энергетической сфере. Кистион сообщил, что Украина работает над созданием международного газового хаба.

«Это идеальная перспективная модель газового рынка Украины. Она открывает перед нами удивительные перспективы», — сказал он.

По его словам, речь идет о 35 млрд кубов в год добычи собственного газа и экспорт газа для нужд потребителей ЕС из собственных ресурсов в размере 5 млрд кубов в год. Заявление приводите на сайте кабмина Украины. Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял о планах руководства страны выйти к 2020 году на энергонезависимость.

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