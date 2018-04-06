«Кто-нибудь думает, что это честно?»: Трамп обвинил ВТО в несправедливом отношении к США

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Вашингтон, 6 апреля. Всемирная торговая организация, предоставляя льготы Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2018

Соответствующий пост написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп отметил, что Китай, который является великой экономической державой, в рамках Всемирной торговой организации считается развивающимся государством. И в связи с этим им предоставляют огромные льготы и преимущества, особенно по сравнению с США.

«Кто-нибудь думает, что это честно? Мы были плохо представлены. ВТО несправедлива к США», — подчеркнул Дональд Трамп.

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