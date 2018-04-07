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Новости Сирии
Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА
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    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    7:00  7 Апреля 2018
    1427

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    Сирия, 7 февраля. «Хайят Тахрир аш-Шам» проводит чистки в своих рядах;  ИГ1 продолжит набеги через Евфрат на позиции САА; SDF заставляют местное населения Манбиджа проводить митинги против продолжения операции ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжат подвергаться нападениям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): заставляют местное население Манбиджа проводить митинги против продолжения операции «Оливковая ветвь».

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает резервы, оружие и боеприпасы в район Эль-Хамидии в провинции Эль-Кунейтра.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ведет бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе провинции Алеппо.

    «Исламское государство»:1 возобновило вооруженное противостояние с «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Даръа.

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    По сообщениям источника в Twitter (@moha39109675), курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) принуждают местное население Манбиджа и его окрестностей проводить митинги против дальнейшего продолжения турецкой операции «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований.

    На западе провинции продолжаются интенсивные боестолкновения между конкурирующими группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия», пишет источник в Twitter (@sayed_ridha). Особенно активные бои ведутся в районе населенных пунктов Блинта, Басратун и Мекбис.

    Напомним, ранее группировки неоднократно пытались заключить перемирие, но имевшиеся между ними противоречия, а также большое количество потерь с обеих сторон, по всей видимости, не позволили этого добиться.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    Telegram-канал (@nors2017) предполагает, что боевики «Исламского государства», действующие на восточном берегу Евфрата, по всей видимости, продолжат локальные набеги на позиции сирийских войск, расположенные между Меядином и Абу-Кемалем на западном берегу. Отмечается, что главной целью таких нападений будет захват оружия и боеприпасов. Источник также не исключает проведение терактов и провокаций против САА в этом районе.

    Напомним, вся территория левого берега Евфрата от нефтяного поля «Аль-Омар» и вплоть до сирийско-иракской границы на юге до сих пор контролируются разрозненными отрядами «Исламского государства». Кроме этого, есть информация, что курдские вооруженные формирования и авиация коалиции лишь имитируют борьбу против «Исламского государства», а на деле сдают населенные пункты, оставляя в них оружие и военную технику, которая попадает в руки террористов.    

    Провинция Даръа

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    По данным, опубликованным на странице в Twitter (@Sohayb_Masri1), разногласия внутри сил «Хайят Тахрир аш-Шам», действующих в провинции Даръа, привели к вооруженным столкновениям в районах населенных пунктов Эль-Харра и Тафас.

    Полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются повысить боеспособность своих отрядов для возможного сопротивления правительственным войскам, сообщает источник в Twitter (@watanisy). Внутри группировки проводятся чистки в отношении тех, кто сотрудничал с «Исламским государством» и «Сирийской свободной армией». Кроме этого, в район населенного пункта Гария-аль-Гарбия было доставлено тяжелое вооружение, а в окрестности Эль-Карак переброшены свежие силы боевиков.

    Между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшей «Исламскому государству», возобновились бои в районе населенного пункта Шейх-Саад, пишет источник в Twitter (@Syrian506).

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 7 февраля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят чистки в своих рядах;  ИГ продолжат набеги через Евфрат на позиции САА

    По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает резервы, оружие и боеприпасы на передовые позиции в окрестностях населенного пункта Эль-Хамидия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #даръа #эль-кунейтра #демократические силы сирии #хайят тахрир аш-шам #джебхат тахрир сурия
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