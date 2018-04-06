Суд США не принял иск «дочек» «Северстали», оспаривающий новые пошлины

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Вашингтон, 6 апреля. Суд США отклонил иск компаний Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp (дочерние предприятия «Северстали»), которые требовали отменить 25% пошлины на ввоз российской стали.

«Ходатайство истца о предварительном судебном запрете отклонено», — говорится в решении суда.

В «Северстали» заявили, что будут рассматривать все возможные варианты оспаривания пошлины, вплоть до направления исков в международные инстанции. По словам представителя компании, заявление американских властей о защите национальной безопасности является лишь предлогом, а по суть речь идет о протекционизме на дискриминационной основе, который нарушает все международные правила торговли, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлину на импорт продукции «Северстали». Свои действия он объяснил защитой американских интересов.

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