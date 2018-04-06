Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

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Два миллиона долларов получит Управление ООН по борьбе с терроризмом от России в этом году. Далее РФ на постоянной основе будет перечислять Организации Объединенных Наций ежегодно по пятьсот тысяч долларов.

Как поясняет заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, в организации 193 страны и посильная помощь каждого государства дает ощутимый результат.

«Эти взносы идут довольно регулярно и в достаточном количестве, чтобы покрыть нынешнюю деятельность. Это говорит о том, что не только политическая поддержка есть, но и финансовая, без которой невозможна никакая работа», — подчеркнул глава Контртеррористического управления ООН.

Терроризм остается одной из главных угроз миру и безопасности, о чем свидетельствует статистика ООН за прошлый год.

«В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тысяч человек, были ранены 33 тысячи человек. Совокупный экономический ущерб от терактов превысил 90 миллиардов долларов США», — приводит данные Владимир Воронков.

Управление ООН по контртерроризму совсем молодое. Ему нет еще и года, но за это время сотрудники провели очень важные миссии. Например, в Нигерии обучили служащих аэропортов работе на новой аппаратуре, которая вычисляет запрещений к перевозкам груз.

«В результате удалось выявить огромное количество оружия и контрабанды, которые шли по этим каналам, в том числе, на подпитку террористической деятельности», — подчеркивает чиновник.

В июле управление планирует провести на базе ООН крупную международную конференцию глав контртеррористических агентств. На повестке дня — обмен информацией и опытом противодействия террору.

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