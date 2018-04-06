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Политика
В Госдуме сравнили антироссийские санкции с бумерангом, который вернется к США
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    В Госдуме сравнили антироссийские санкции с бумерангом, который вернется к США

    18:50  6 Апреля 2018
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    В Госдуме сравнили антироссийские санкции с бумерангом, который вернется к США

    Москва, 6 апреля. Американские санкции являются непродуманными действиями, которые отпугнут потенциальных инвесторов от рынков США. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

    По его словам, санкции — это бумеранг, который непременно вернется к тем, кто его запустил.

    «Мне кажется, что это такая большая «палка», которая как бумеранг вполне может вернуться к американцам сторицей», — приводит комментарий Ананских РИА Новости.

    По его словам, вводя ограничительные меры, США дают понять компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с американской стороной, что не факт, что вложения в экономику страны будут безопасными.

    Напомним, в пятницу стало известно, что Минфин США опубликовал список бизнесменов, чиновников и компаний из РФ, против которых вводятся санкции. В министерстве промышленности и торговли РФ заверили, что компаниям, против которых введены ограничительные меры, будет оказана поддержка. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #санкции #сша #экономика #инвесторы #ананских #эффект #бумеранг
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