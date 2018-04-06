Юрий Лоза: Фантазии Макаревича не заслуживают серьезного обсуждения

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Москва, 6 апреля. Известный певец и композитор считает, что фантазии Андрея Макаревича не заслуживают серьезного обсуждения.

Так Юрий Лоза прокомментировал Федеральному агентству новостей пост Андрея Макаревича в соцсети Facebook с рассуждениями о том, как бы развивалась история, если бы Сталин и Гитлер подружились. Также известный музыкант добавил, что Макаревич, едва ли, сможет на что-то повлиять своими «сказочными постами».

«Понимаете, в чем дело, пост на его личной странице, он там фантазирует на разные темы, что было бы, да кабы. Это все одна сплошная фантазия, которая не стоит даже комментариев. Это относится к определенному литературному жанру. Есть всякие антиутопии, есть фантастические произведения. Их обычно не обсуждают на полном серьезе», — уверен Лоза.

Напомним, ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что широкое обсуждение поста, в котором он назвал россиян «злобными дебилами», якобы подтверждает правильность его слов. Тогда в качестве ответа Юрий Лоза, предположил, что лидера «Машины времени» окружают только такие люди, которых он описал.

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