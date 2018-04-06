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National Interest: битва титанов — российский Cу-35 против китайского J-11
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    National Interest: битва титанов — российский Cу-35 против китайского J-11

    19:01  6 Апреля 2018
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    National Interest: битва титанов — российский Cу-35 против китайского J-11

    Россия производит бесчисленное множество вариаций «Фланкера» (этим именем в НАТО обозначается ряд самолетов Сухого): от относительно базового Су-30М2 до суперсовременного Су-35С. Но есть и множество китайских копий «Фланкера», причем Китай продолжает работать над конструкцией истребителей в стремлении создать более продвинутые модели изначально советского самолета. Большинство этих китайских копий являются нелегальными, так как Китай их восстанавливает самостоятельно — из оригинального российского оборудования. Так что не исключено, что в ближайшие годы китайские и российские модели «Фланкера» станут конкурентами на оборонном рынке.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Битва титанов: российский Cу-35 против китайского J-11» (Military Death Match: Russia's Su-35 vs. China's J-11 Fighter), опубликованной 5 апреля изданием The National Interest. Автор: Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar).

    В целом российские «Фланкеры» сохраняют техническое преимущество над своими китайскими копиями. Су-35С на сегодняшний день является наиболее функциональной модификацией. Он имеет передовую авионику, значительно улучшенный планер и новые двигатели с трехмерной векторизацией тяги. Это очень перспективный истребитель, который — в необходимом количестве — станет серьезной угрозой для западных военно-воздушных сил. Другие российские модификации, такие как Су-30СМ и Су-34, также очень эффективны.

    Су-35 не только превосходит китайские аналоги, но по многим характеристикам может конкурировать с американским F-35

    Но китайцы уже наступают на пятки — они не просто воссоздают копии, но и начинают производить собственные оригинальные конструкции. Один высокопоставленный американский чиновник однажды сказал мне, что китайцы вступают в эпоху «космического Ренессанса». Однако главная проблема китайцев заключается в том, что их двигатели на порядок хуже российских. И хотя китайские инженеры способны создавать рабочие двигатели в лаборатории, они не способны создавать надежные серийные реактивные двигатели.

    В то время как китайцы уже догоняют Россию в плане авионики и датчиков, остается неясным, насколько функциональны китайские системы на самом деле. Очевидно, что китайцы разрабатывают РЛС (радиолокационные станции) с пассивной ФАР (фазированной антенной решеткой) и РЛС с активной ФАР. Но насколько эти системы являются «зрелыми», — большой вопрос.

    Точно так же китайцы разрабатывают собственные системы радиоэлектронной войны, инфракрасного поиска и слежения, а также электрооптические системы наведения. Но данных, как эти системы работают на самом деле, очень мало. Учитывая, что китайцы все еще новички в создании собственных боевых самолетов и их подсистем, скорее всего, большинство оригинальных российских «Фланкеров» по-прежнему превосходят китайские копии.

    Тем не менее, аэрокосмическая промышленность Пекина произвела впечатляющий массив клонов «Фланкера». В дополнение к оригинальным J-11 и J-11А и адаптированному J-11В, Китай работает над созданием передовых модификаций этих самолетов, среди которых J-11BS, J-11D и ударный истребитель J-16. Китайцы также разработали палубный истребитель J-15 из прототипа самолета Су-33.

    J-15, J-11D и J-16 — три наиболее функциональных китайских истребителя. J-11D во многом является эквивалентом Су-35, но в целом он менее функционален, имеет меньшую маневренность, а также менее современную авионику и двигательную установку. Но он, вероятно, и дешевле, что может привлечь покупателей, если китайцы научатся создавать рабочие двигатели. Но до этого еще далеко.

    Тем не менее, у китайцев много денег, и они готовы тратить их на развитие своих военных технологий. Более того, китайцы более чем готовы «позаимствовать» любую технологию, которой у них еще нет, что помогает сэкономить время и деньги. Сейчас они готовятся совершить рейд на оборонно-космический сектор США в поисках «добычи».

    Но в конечном счете Китай явно ограничен отсутствием собственных инноваций и ужасающе плохим контролем качества — это одна из многих причин, по которым Пекин продолжает терпеть неудачи в создании рабочего реактивного двигателя. Пока Китай не усовершенствует свои реактивные двигатели, его аэрокосмическая промышленность не сможет удерживать клиентов независимо от России.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #китай #су-35
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