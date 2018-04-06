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Киев, 6 апреля. В ближайшие четыре года стоимость импортного газа для Украины может вырасти на 20%, заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины.

Власти Украины ожидают 20-процентное подорожание импортного газа до 2021 года. По данным Минэкономики страны, в этом году его стоимость может вырасти на 18%, а в период с 2019 по 2021 годы — на 20% от текущей стоимости.

Кроме того, цены на электроэнергию на Украине с текущего года могут вырасти на 20%, а в следующем году — на 22,5%. В 2020 году власти Украины прогнозируют рост цен на уровне на 15%, в 2021 году — на 12,5%.

Ранее стало известно, что суммарная задолженность украинцев за коммунальные услуги к концу февраля этого года составила 1,5 миллиарда долларов, или почти 41 миллиард гривен.

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