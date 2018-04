Washington Post: «Присутствие России на Ближнем Востоке будет долгим»

В закладки

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Николаса Трикетта Why Putin’s oil maneuvers will keep Russia in the Middle East («Почему нефтяные маневры Путина сохранят присутствие России на Ближнем Востоке»), опубликованной в Washington Post.

Можно с уверенностью сказать, что когда Владимир Путин вновь вступит в должность главы государства 7 мая, присутствие России на Ближнем Востоке лишь продолжит расти. Во многом это связано с тем, что государственный бюджет России сильно зависит от нефтяных доходов.

Россия нуждается в доходах от продажи нефти и газа, чтобы финансировать свою армию, обеспечивать военные и социальные нужды страны. Путин, скорее всего, продолжит полагаться на нефтяные налоги и доходы России от экспорта нефти, которые составляют около половины федерального бюджета РФ. Это означает, что Россия останется на Ближнем Востоке надолго.

В 2013 году потребление нефти в развивающихся странах впервые превысило потребление в развитых странах. Спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (особенно спрос Китая) в настоящее время стимулирует глобальные нефтяные рынки.

Сегодня Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Москва пытается показать Соединенным Штатам и Европейскому союзу, что она легко может найти потребителей и политическую поддержку в других странах.

Однако Европа по-прежнему остается крупнейшим потребителем и важнейшим рынком для российских энергетических корпораций, потребляя примерно 70% российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Для увеличения объемов продаж в Китай и другие страны Азии России потребуется параллельное увеличение объемов добычи нефти в целом, чтобы поддерживать свою долю на европейском рынке.

«Роснефть» в конце прошлого года заключила сделку по увеличению объемов продаж в Китай через Казахстан почти в два раза. Это означает, что «Роснефти» пришлось использовать больше нефти из Западной Сибири, которая обычно отправляется в Европу.

В этом смысле нефть немного похожа на виски. Ее характеристики варьируются в зависимости от того, где она производится, поэтому разные виды нефти часто смешиваются для получения однородного продукта. Россия экспортирует в Европу смесь из более легкой нефти из Западной Сибири и более тяжелой нефти из регионов Урала и Поволжья.

В связи с увеличением экспорта в Китай, «Роснефти» пришлось отправить в Азию больше западносибирской нефти, а «европейскую» смесь сделать более тяжелой. Некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы с тех пор угрожают российской компании пересмотром контрактов и сокращением закупок российской нефти, поскольку более тяжелая нефть имеет больше примесей.

Очевидно, что без роста производства способность России поддерживать поставки одновременно в Европу и Азию будет поставлена под вопрос.

Санкции других стран практически не оказывают никакого влияния на российское производство, но цены на нефть имеют большое значение. Когда они поднимаются, арктические проекты России, предназначенные для обеспечения будущих поставок в Европу и Азию, становится особенно прибыльными.

Затраты на производство на Ближнем Востоке значительно ниже. Чтобы покрыть дефицит поставок для своих европейских клиентов, «Роснефть» начала заключать сделки в регионе. В феврале 2017 года «Роснефть» заключила сделку с Национальной нефтяной корпорацией Ливии по покупке ливийской нефти для отправки клиентам в Европе. В конце прошлого года «Роснефть» также согласилась взять контрольный пакет акций нефтепровода Иракского Курдистана и стала посредником в конфликтах между Багдадом и региональным правительством в Эрбиле.

«Лукойл», частная российская нефтяная компания, также запустила некоторые проекты в Иране и Южном Ираке по аналогичным причинам. Ее цель — поставлять большие объемы нефти на быстрорастущие рынки (такие, как Индия) и приобретать активы, которые дешевле разрабатывать.

Сделки в Ливии и Курдистане помогают России выполнять свои обязательства в сделках с Европой. Российские компании делают все возможное, чтобы сохранить доминирование на европейском рынке, в то же время, расширяя свою роль на азиатских рынках.

На протяжении последних лет Кремль медленно, но верно вытеснял США с Ближнего Востока, вступив в сирийский конфликт. Меняющиеся энергетические рынки, низкие цены на нефть и западные санкции подтолкнули Россию к использованию ближневосточной нефти. Доходы от экспорта нефти до сих пор остаются основой экономической и политической стабильности России.

Очевидно, присутствие России на Ближнем Востоке является весьма долгосрочной перспективой.

