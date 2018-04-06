«А в Штатах все округляют глаза»: Козловский пожаловался на ненависть и хамство в России

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Москва, 6 апреля. Актер и режиссер Данила Козловский пожаловался на россиян, которым не понравился трейлер картины «Тренер», где он одновременно выступает продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли.

«Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — посетовал Козловский в интервью порталу sports.ru.

Согласно сюжету фильма, главный герой завершает карьеру профессионального футболиста и уезжает работать тренером в провинцию. По словам актера, он показывал ролик в Европе и США, где его оценили по достоинству, а вот в России, сокрушается Козловский, «сплошная ненависть и хамство». «Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — добавил он.

«Никто не говорил про сам материал. Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в «Челси», в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза», — добавил режиссер.

При этом Козловский признался, что не теряет надежды, что все-таки россиян тронут «история героя, команды, города, отношений, падения, преодоления». В прокат картина «Тренер» выходит 19 апреля.

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