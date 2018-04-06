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Донбасс сегодня: киевские спецслужбы готовят теракт на Пасху, нацгвардейцы устроили погром в ЛНР
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    Донбасс сегодня: киевские спецслужбы готовят теракт на Пасху, нацгвардейцы устроили погром в ЛНР

    18:20  6 Апреля 2018
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    Донбасс сегодня: киевские спецслужбы готовят теракт на Пасху, нацгвардейцы устроили погром в ЛНР

    Донбасс, 6 апреля. ДНР под огнем минометов, есть повреждения жилого сектора и инфраструктуры. Конфликт в зоне АТО прибыл решать глава Генштаба ВСУ. Киевские спецслужбы планируют теракты на Пасху, украинские СМИ их прикрывают. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Вооруженные силы Украины продолжают ставить рекорды по числу обстрелов Донецкой народной республики. В минувшие сутки населенные пункты ДНР обстреливались 19 раз. Все ключевые направления обороны ДНР оказались под огнем украинских минометов, боевых машин пехоты и другого оружия.

    Стреляли украинские «защитники» Донбасса по одиннадцати городам и поселкам ДНР. В одном из них — Саханке — на юге республики повреждены три домостроения, сельхозтехника и линии электропередач. Всего со стороны позиций ВСУ было выпущено 268 мин и гранат.

    В Луганской народной республике на юго-западных рубежах обороны зафиксировано два обстрела со стороны киевских силовиков. По поселкам Калиновка и Долгое украинские военные били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    «К нам едет ревизор»

    Внутренний конфликт в командовании киевской силовой операции набирает обороты, сообщает разведка армейского корпуса ЛНР. Конфликт возник между командующим операцией объединенных сил (ООС) ВСУ Сергеем Наевым и командующим так называемой АТО Михаилом Забродским.

    Дело в том, что президент Украины Петр Порошенко до сих пор не отменил правовой режим антитеррористической операции (АТО), но при этом параллельно ввел режим ООС. Видимо, на почве разногласий по управлению частями и соединениями в условиях сложившегося двоевластия и возник конфликт между украинскими генералами.

    «Решать вопрос» в штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск» прибыл лично начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко.

    Глава генштаба Украины лично "мирит" своих офицеров

    Погром в Лисичанске

    Пока украинские генералы меряются погонами, бравые парни из национальной гвардии доказывают «непослушным» жителям подконтрольной киевскому режиму Луганщины как надо себя вести с «защитниками» Украины.

    Так, 20 марта в Лисичанске Луганской области возникла драка между нацгвардейцами и хозяином одной из автозаправочных станций. Причина конфликта — владелец АЗС отказался бесплатно заправлять топливом автотранспорт нацгвардейцев.

    Обидевшись, украинские военные устроили на заправке настоящий погром, и в этот момент за владельца заведения вступились местные жители. В результате предъявления нацгвардейцами силовых «доказательств» своей правоты два местных жителя доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.

    Пасхальная провокация

    Луганске чекисты получили данные о подготовке украинскими спецслужбами провокаций на пункте пропуска Станица Луганская в воскресенье на Пасху. Для этих целей планируется создать искусственные заторы и очереди перед местом прохода «серой зоны», а потом массово впустить людей на мост.

    В этот момент специально подготовленные провокаторы должны взбунтовать народ и вызвать вспышку «народного гнева». В этой ситуации украинские силовики, по информации госбезопасности ЛНР, будут просто «вынуждены» применить оружие. По задумке украинских особистов, вина в возможном побоище будет возложена на неизменных «террористов ЛНР».

    В МГБ ЛНР в связи с поступившей информацией призвали жителей воздержаться от переходов КПВВ Станица Луганская в указанный день.

    Украинские СМИ: «Боевики не пускают людей через КПВВ»

    Своеобразной контринформационной «ответкой» на заявление луганских чекистов стала кампания, развернутая в украинских СМИ. Медиа-ресурсы Украины принялись отрабатывать тему больших очередей на пунктах пропуска через линию соприкосновения, обвиняя в их формировании власти республики.

    Очередные фантазии украинских СМИ

    При отработке были использованы уже ставшие традиционными взятые из социальных сетей «доказательства» якобы «недовольства» местных жителей. При этом, также традиционно, какие-либо данные местных жителей либо заштриховываются, либо не публикуются вовсе.

    Итак, киевские издания со ссылкой на неких анонимных «местных жителей» обвинили силовиков республики в создании очередей при переходе со стороны ДНР на подконтрольную Киеву часть Донецкой области. Мы поинтересовались у пограничников и военных ДНР, которые дежурят на пунктах пропуска, как на самом деле обстоит дело.

    Очередные анонимные фантазии украинских СМИ

    Схема, по информации военных ДНР, проста. Украинские КПВВ в одностороннем порядке могут закрываться киевскими пограничниками. Видя это, пограничники ДНР, естественно не впускают в «серую зону» гражданских лиц. Как результат — создание больших очередей на донецкой стороне и массовое недовольство граждан. Вот только причина этих проблем не в дончанах. И местные жители, в отличие от фейковых персонажей украинских СМИ, это прекрасно понимают, поскольку все видят своими глазами.

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    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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