Истребители пятого поколения Су-57 пролетят над Красной площадью 9 мая

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Москва, 6 апреля. Два истребителя пятого поколения Су-57 пролетят над Красной площадью в рамках Парада Победы 9 мая, сообщили в министерстве обороны России.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали о параде, который традиционно пройдет 9 мая на Красной площади. В этом году в нем примут участие стратегических ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, бомбардировщики Су-24М, Су-34, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, а также многие другие военные самолеты.

«Помимо этого в параде будут задействованы два самолета Су-57», — заметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что самолеты и вертолеты базируются на восьми аэродромах в Московской, Калужской, Тверской, Саратовской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

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