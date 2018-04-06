«Возможности исчерпаны»: Явлинский отказался участвовать в следующих президентских выборах

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Москва, 6 апреля. Один из сооснователей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности и не будет баллотироваться в президенты на будущих выборах в России.

Участник выборов-2018 Григорий Явлинский отказался баллотироваться на следующих выборах и призвал партию «Яблоко» готовить нового кандидата в президенты.

«Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», — сказал он на заседании партийного бюро, пишет Infox.

Явлинский сообщил, что его «возможности исчерпаны», предложив однопартийцам «искать новые лица». По его словам, прошедшая кампания помогла «Яблоко» двигаться вперед. По данным Центризбиркома, Явлинский набрал 1,05 процента голосов россиян, в его пользу проголосовали 769 тысяч 644 человека. Победу одержал Владимир Путин, который набрал 76,69 процентов голосов.





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