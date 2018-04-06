«Русские наступают!»: ревущая посреди ночи сирена перепугала норвежский городок

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Осло, 6 апреля. Ревущая посреди ночи сирена вызвала панику в норвежском городке Вадсё. Местные жители в ужасе начали звонить в полицию и сообщать о вторжении русских. «Русские наступают!» — били тревогу они.

Об инциденте сообщил британский таблоид Daily Mirror. Издание уточняет, что Вадсё расположен на северо-востоке Норвегии в нескольких километрах от границы с Россией. Оказалось, что сирена по неизвестной причине сработала в здании старой пожарной станции. Для того, чтобы отключить неожиданно взбесившееся устройство потребовалось 15 минут.

О звонках местных жителей, решивших, что их атакуют российские войска, газете рассказал сотрудник городской полиции Ян-Олав Шёлберг.

Отметим, что на фоне постоянно муссируемых западными СМИ опасений о возможном вторжении России в Европу, паника среди населения Вадсё не выглядит неожиданностью.

О том, что Россия является наиболее серьезной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и может начать военные действия гораздо раньше, чем там этого ожидают, заявлял, в частности, глава британского Генштаба Николас Картер. Об этой же опасности предупреждал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Экс-министр США Эштон Картер также заявлял, что война России с НАТО вполне вероятна. Именно поэтому, по его мнению, руководству Пентагона стоит продумать все возможные действия на такой случай, пишет «Ридус».

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